Maltempo, Bizzotto contro l'Unione europea: «Dateci i soldi per ricostruire»

«L'Unione europea eroghi il più velocemente possibile il fondo di solidarietà europeo a favore dell’Italia e di quelle Regioni, in primis Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Sicilia, che hanno dichiarato lo stato di calamità e che sono state messe in ginocchio dalla catastrofica ondata di maltempo delle ultime settimane. Non c’è tempo da perdere, perché i primi bilanci dei danni sono spaventosi: il Veneto ha subito oltre 1 miliardo di euro di danni, il Friuli oltre 500 milioni, il Trentino oltre 250. In tutta Italia i danni hanno sicuramente superato i 3 miliardi di euro».

A parlare è il capogruppo della Lega al Parlamento europeo Mara Bizzotto nel suo intervento in aula a Strasburgo durante la sessione plenaria. «Il nostro Paese ha bisogno di avere urgentemente a disposizione tutte le risorse necessarie per la ricostruzione – ha detto l’europarlamentare leghista – A Bruxelles noi non chiediamo l’elemosina ma soltanto quello che è nostro, dato che ogni anno gli italiani versano all’Europa molti più soldi di quelli che Bruxelles ritorna al nostro Paese. Altro che vincoli di bilancio e austerità: noi vogliamo indietro i nostri soldi, noi vogliamo poter spendere i nostri soldi per ricostruire i nostri paesi, mettere in sicurezza il nostro territorio e aiutare i nostri cittadini che hanno perso tutto. Una volta tanto l’Europa dimostri collaborazione e vera solidarietà e pensi veramente ai nostri cittadini, non allo spread e alle banche».