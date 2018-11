Maltempo in Veneto, Favero (PD): "A cento anni dalla Grande Guerra ecco un'altra strage"

"Domenica si celebrano i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi una strage diversa colpisce i nostri territori e le nostre montagne: più di tre milioni alberi caduti tra il trevigiano e il bellunese, allagamenti nell'area della Piave, utenze domestiche e industriali ancora senza energia elettrica. E il Veneto si è purtroppo dimostrato fragile ed impreparato ad affrontare fenomeni meteorologici estremi che hanno interessato la nostra regione negli ultimi giorni e che sono tipici dell'innegabile cambiamento climatico in atto. Di quello che è successo da noi il Governo Salvini-Di Maio pare poi non interessarsi particolarmente, eccetto che per il Capo della Protezione Civile Borrelli. Gli account Facebook e Twitter di noti esponenti dell' attuale Esecutivo non hanno spazio per dirette web né dal Bellunese né dal Trevigiano. La nostra regione - bella e laboriosa - non ha solo bisogno di raccolte fondi o di uno stop temporaneo a bollette e mutui, ma di una grande opera di cura ambientale del nostro territorio: un vero piano di “resilienza e mitigazione" regionale, come prevede peraltro anche la Strategia nazionale al cambiamento climatico. Questi interventi di cura ambientale aiutano a mettere in sicurezza i nostri paesi, creano lavoro - per la maggior parte a piccole e medie imprese locali - riducono il pericolo e i costi per la nostra comunità. Dell'emergenza maltempo in Veneto e di come agire, anche con un migliore attenzione mediatica e del Governo, ho parlato con Stefano Ciafani e Luigi Lazzaro, rispettivamente Presidenti di Legambiente nazionale e del Veneto. Occorre correre da subito ai ripari rispetto a una tragedia ecologica senza precedenti che avrà impatti sull'equilibrio dell'ecosistema alpino, sui cittadini e sul turismo dei prossimi mesi. Il Presidente Conte ripristini subito l'unità di missione "Italia Sicura" a Palazzo Chigi". La afferma Matteo Favero, Responsabile Ambiente PD della Provincia di Treviso e già candidato alla Camera alle ultime elezioni politiche.