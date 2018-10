Maltempo, Favero: «Veneto impreparato al cambiamento climatico»

«L'Italia non è immune, ce lo ricordano purtroppo le vittime, i danni, i disagi di queste ore, dagli effetti del cambiamento climatico che costano al Paese quasi 5 miliardi l’anno. Alluvioni, siccità, desertificazione, eventi meteo estremi, sono aumentati del 900% rispetto agli anni ’60-’90. Il Veneto è però del tutto impreparato ad affrontare precipitazioni violente e periodi di siccità spesso prolungati».

A lanciare l'allarme è Matteo Favero, responsabile ambiente del Partito Democratico della provincia di Treviso che avverte i cittadini con queste parole: «Bisogna subito mettere in atto una grande opera di cura ambientale del nostro territorio e cioè un vero piano di “resilienza e mitigazione" nella nostra regione, come prevede anche la Strategia nazionale al cambiamento climatico. Consumare territorio, impermeabilizzandolo con nuovo asfalto e cemento produce solo effetti catastrofici. Non si vuole l'immobilismo ma un insieme di interventi strutturali e non strutturali che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e degli argini con la difesa dalle alluvioni, alle reti di monitoraggio strumentale e di allerta, così come progetti di rigenerazione urbana a impatto zero su nuovo terreno. Queste opere innovative aiutano a mettere in sicurezza i nostri paesi, creano lavoro - per la maggior parte a piccole e medie imprese locali - riducono il pericolo e i costi per la comunità, tutelando quanto è rimasto del paesaggio tradizionale veneto. Da ultimo - conclude Favero - il mio plauso va agli amministratori locali e alla Protezione Civile per come hanno gestito le fasi più critiche dell'emergenza».