Comunali 2018, parte la corsa di Manildo: "Tutti in campo per il secondo tempo"

Prima uscita della campagna elettorale sabato 24 marzo alle ore 17 al campo sportivo di Sant’Angelo, in via Tandura. Lo slogan scelto: "Treviso ci vuole tutti in campo per il secondo tempo"