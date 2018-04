Disability Manager, Conte risponde a Pizzolato: "Dal Pd cinque anni di inattività"

TREVISO “Chi governa da cinque anni e dice, per copiare una nostra idea, che la figura del disability manager è ‘in fase di valutazione da parte dell’assessore’, farebbe ridere se il tema non fosse di assoluta serietà. Per un lustro Manildo e il PD non hanno fatto nulla, ed ora criticano la nostra proposta che, vorrei ricordare al consigliere comunale Pizzolato, ci arriva dal territorio e da associazioni di disabili. Evidentemente questa grande attività a loro favore nel quinquennio di Manildo, non s’è tanto vista...”

Così il candidato sindaco di centrodestra Mario Conte commenta le critiche di Pizzolato alla sua proposta di un disability manager a sostegno dei trevigiani più deboli. “Quanto alla Regione – dichiara Conte –, forse il consigliere di centrosinistra non ha ben letto l’ultimo bilancio veneto che assegna 10 milioni ad un nuovo fondo per strutture a valenza sociale e 5 milioni in più per i non autosufficienti. Grazie all’integrazione tra Sanità e Sociale, verrà data continuità agli interventi di assistenza e sostegno a disabili e non autosufficienti, nonostante i tagli statali. Invece di criticare e scimmiottare, Pizzolato dovrebbe dire perché in 5 anni non abbiano pensato ad un disability manager, e se n’escano oggi dicendo che è un’idea allo studio. Allo studio? Dopo 5 anni di governo? Vorrei meno polemiche e più fatti, da chi avrebbe dovuto fare e non ha fatto”. “Pizzolato e il Pd di Manildo sono davvero senza vergogna. A zittirli basterebbe ricordare che solo due anni fa la Giunta Manildo aveva decurtato del 50% le risorse stanziate per i bisognosi e l’assistenza domiciliare, salvo poi reintegrarle con variazione di bilancio dopo le nostre critiche riportate dalla stampa. Di fronte a questo, a Pizzolato e compagnia converrebbe solo tacere, cercando di evitare figuracce ulteriori”, conclude Conte.