Matteo Favero sarà il candidato del Partito Democratico a Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO “Ho accettato la candidatura per il Partito Democratico alla Camera, nel collegio uninominale interprovinciale di Castelfranco Veneto perché penso che la nostra comunità debba ritrovare la fiducia nel futuro e non debba chiudersi nella paura”. Lo afferma Matteo Favero, candidato del Partito Democratico alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Veneto 1-04- Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Morgano, Paese, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Vedelago, Zero Branco. Città metropolitana di Venezia Martellago, Noale, Scorzè

“La storia del Veneto ci racconta – continua Favero - una terra gloriosa di scienziati, commercianti, viaggiatori, musicisti, pittori; persone che con il loro lavoro hanno reso grande il nostro territorio guardando alla sua bellezza, alla sua forza, alla sua coesione, al suo coraggio. Lo stesso coraggio che oggi muove in Italia e nel mondo, senza timore per altri popoli o culture, da un lato tanti nostri imprenditori e dall'altro centinaia di nostri concittadini impegnati nell'associazionismo, persone che si spendono con generosità per gli altri. Coraggio, apertura e lungimiranza hanno spinto molte delle nostre imprese a cogliere la sfida dei mutamenti climatici e a investire sulla green economy, guadagnando in competitività, export, fatturato e lavoro. Tanto che oggi il Veneto è non solo campione di Made in Italy e di qualità, basti pensare al prosecco o alle IGP del radicchio di Treviso e del variegato di Castelfranco. Ma con 35.370 imprese green è anche la seconda regione italiana per imprese che investono in sostenibilità, e tra le prime anche in termini di generosità nel mettersi al servizio degli altri: sono infatti oltre 5000 le associazioni di volontariato del Veneto”. “E’ questo conclude - Matteo Favero - il Veneto che ho in mente: caparbio, aperto ma sicuro, generoso, innovatore e che guarda a testa alta alle sfide del domani”.