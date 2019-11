Mogliano Veneto ai Bison: Edoardo assume nuove deleghe, Stefano entra in Giunta

Nella mattinata di sabato il sindaco del Comune di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha conferito al Consigliere comunale Edoardo Bison specifica delega per attività di studio e collaborazione con gli Assessori Giuliana Tochet (con delega alle Politiche sociali) e Martina Cocito (con delega alle Politiche educative), con riferimento ai seguenti ambiti:«

• definizione di politiche e progetti di cittadinanza attiva giovanile;

• sviluppo di iniziative giovanili finalizzate a incentivare percorsi di autonomia e di responsabilità.

Il sindaco, infatti, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto comunale può delegare ai Consiglieri comunali approfondimenti e/o studi su determinati argomenti specifici. Il Consigliere delegato non ha poteri di amministrazione o di firma, ma un importante compito di supporto agli assessori su specifiche tematiche. «Auguro un buon lavoro al Consigliere Bison, sono sicuro che è la persona più adatta per supportare l’Assessore Tochet e Cocito per quanto attinente alle tematiche relative alle Politiche giovanili, poiché Bison, oltre a essere il Consigliere comunale più giovane seduto in Consiglio, è anche molto attivo nella vita sociale giovanile in città». Questo l’augurio del primo cittadino, Davide Bortolato, al Consigliere Edoardo Bison, che ha risposto: «Ringrazio il sindaco per la fiducia datami, per me è un onore poter contribuire al bene della comunità. Auspico grande collaborazione con le varie associazioni e realtà presenti sul territorio, per poter dar vita ad un percorso comune che coinvolga il maggior numero di giovani moglianesi».