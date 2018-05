Mom, Losappio risponde a Manildo e Conte

TREVISO “Manildo dice di voler dialogare con Mom. Forse non sa che Mom è del Comune per il 15 per cento. E Conte pure vuole dialogare con Mom. Forse non sa che la Provincia, governata dalla Lega, ha il 51 per cento di Mom”: lo ricorda a Pd e Lega il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso, Domenico Losappio, che sottolinea come Mom sia tornata improvvisamente alla ribalta grazie alla campagna elettorale per le comunali di Treviso.

“Lo chiedo a Conte e Manildo – dice Losappio -: ma in tutti questi 25 anni di governo della Lega e del Partito Democratico, perché questi signori che si propongono al governo della città non hanno mai dialogato con Mom? Forse conviene farlo o, meglio, annunciare di volerlo fare, ora che siamo in campagna elettorale? Probabilmente – continua il candidato M5S - conviene copiare le iniziative del Movimento 5 Stelle che da anni denuncia l’inefficienza del trasporto pubblico trevigiano e l’urgente necessità di interventi mirati volti a risolvere annosi problemi che si protraggono da decenni”.

“Crediamo che, in realtà, sia Conte che Manildo e i partiti da loro rappresentati abbiano avuto più e più occasioni per parlare con MOM – avverte Losappio - e, per tale ragione, la loro è soltanto propaganda politica fine a sé stessa. Hanno voluto Mom, sono entrambi Mom, ne condividono le idee, i meccanismi, l’hanno creata per poi criticarla. Ma noi ricordiamo sempre a tutti che Mom Spa è totalmente pubblica, governata da Lega e Partito Democratico. Lasciamo ai cittadini trarre le conclusioni”.