Indipendenza Veneta attacca Zaia: «Dimettiti, hai fatto gli interessi di Salvini»

«Zaia non è stato in grado di garantire il rispetto del voto del 22 ottobre di due anni fa. Si dimetta!» Sempre più duro l’avvocato Alessio Morosin, fondatore di Indipendenza Veneta e ora del Partito dei Veneti.

«Bisogna che tutti interveniamo con durezza – annuncia Morosin - Boccia, cioè il Governo italiano, prende in giro i Veneti. Qui si sta solo guadagnando tempo e il rinvio è sine die. Un fallimento totale. Una vergogna. Dobbiamo capire – tuona – che questi si stanno coprendo vicendevolmente, Zaia in vista delle Regionali 2020 e Boccia per salvare il Governo. Una violenza politica a danno e spese dei veneti. Mi spiace dirlo ma Zaia ha sprecato due anni di tempo. Come denunciato anche dal suo capodelegazione professore Mario Bertolissi, ha assecondato i bisogni di Salvini al fine di ottenere i voti al Sud non realizzando l'obiettivo dell'autonomia quando era al governo. Questo è il solo triste e ignobile risultato che abbiamo avuto» conclude l'avvocato.