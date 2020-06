Veneto Banca, l'attacco di Morosin: «Responsabilità solidale fra revisori e Banca d'Italia»

«Responsabilità gravissima e solidale fra la società di controllo e Banca d'Italia». A dirlo è Alessio Morosin, storico fondatore di Indipendenza Veneta e oggi esponente del Partito dei Veneti , intervenendo sulla vicenda legata agli sviluppi delle indagini sul crac della ex popolare veneta che sono tutt'ora in corso.

«E' inimmaginabile – spiega Morosin – anche solo ipotizzare da parte di Bankitalia un controllo ed una vigilanza adeguata su quello che succedeva all'interno di Veneto Banca. La banca centrale italiana aveva a disposizione tutto il necessario per intervenire subito, facendo emergere con chiarezza i trucchi su bilanci taroccati, a cominciare dalle evidenze sulla valutazione dei crediti deteriorati. Se invece è finita come è finita è perchè gli organismi di vigilanza si sono “girati” dalla altra parte, nella speranza che l'istututo di credito potesse essere salvato. È solo negligenza? Non credo».