Lavoro, Ruzzante (Liberi e Uguali): "Il Veneto di Zaia non è sicuro"

TREVISO “Basta morti e basta incidenti: chi lavora in Veneto ha diritto alla sicurezza e alla tutela della propria integrità fisica. La Regione è già competente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ma cosa sta facendo la Giunta Zaia per fermare la scia di sangue che macchia i luoghi di lavoro del Veneto? Parafrasando il titolo del romanzo di Cormac McCarthy reso celebre dalla trasposizione cinematografica dei fratelli Coen, il Veneto di Zaia «non è un paese per lavoratori». Il che è paradossale visto che se il Veneto è una regione ricca ciò dipende in primo luogo dal lavoro di chi ci vive. Ma chi gode di questa ricchezza?”. Così il consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali che stamattina ha depositato un’interrogazione alla Giunta regionale.

“L’anno scorso 87 persone sono morte sul lavoro in Veneto, mentre gli infortuni sono stati ben 69 mila, in crescita rispetto all'anno precedente. Sono 189 incidenti al giorno, alcuni purtroppo invalidanti: episodi che rovinano la vita ed hanno un costo sociale altissimo. Ed è particolarmente esposto, soprattutto agli infortuni più gravi, proprio il settore degli appalti, quello stesso cui apparteneva Maurizio Cossu, l’ultima vittima che l’altro giorno ha lasciato la vita all'acciaieria Aso di Vallese in provincia di Verona. Bene hanno fatto le organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici a proclamare un’ora di sciopero per la giornata di oggi, chiedendo un tavolo di confronto con Federmeccanica”. “Dalla Regione devono arrivare risposte concrete – prosegue Ruzzante – nell'aprile dell’anno scorso il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mia mozione che impegnava la Giunta regionale a potenziare gli Spisal e tutti gli strumenti per la prevenzione degli infortuni. Zaia e i suoi intendono mantenere il proprio impegno per il bene dei lavoratori veneti?”.