Il Movimento 5 Stelle perde i pezzi: il consigliere Losappio passa al Gruppo misto

Il Movimento 5 Stelle di Treviso perde i pezzi, anzi, perde l'uomo più in vista, quel Domenico Losappio che nell'ultima tornata elettorale era riuscito ad entrare in Consiglio Comunale puntando principalmente sull'ambiente. "Ho dedicato gran parte del tempo mio e della mia famiglia, negli ultimi otto anni, al MoVimento 5 Stelle. A Treviso è stato un percorso non semplice, talvolta a ostacoli, e tuttavia entusiasmante, fatto insieme a persone che stimo e che con passione hanno dato il loro prezioso contributo. L'idea di veder crescere dal nulla qualcosa di importante per la società e per l'ambiente ha fatto sempre passare in secondo piano le difficoltà" dichiara Losappio.

"Il fatto che il MoVimento avesse dei principi saldi, che fosse caratterizzato da una forte coerenza tra quanto si diceva e quanto si faceva, era la nostra forza. Purtroppo quel MoVimento non c'è più: uno dopo l'altro in pochissimi mesi sono venuti meno i suoi principi fondativi, quelli che, giustamente, sbandieravamo in campagna elettorale e a causa dei quali la gente ci ha dato fiducia - chiosa l'ormai ex pentastellato - Ed è per questo motivo che non me la sento più di vedere associato alla mia persona e alle battaglie che porto avanti un simbolo che, a causa delle scelte di qualcuno, ormai non rappresenta più i valori e i principi di un tempo, nei quali invece io continuo a credere. È per questo motivo che ho deciso di passare al Gruppo Misto, da dove continuerò a portare avanti le proposte previste dal nostro programma".