Comunali, il Movimento PerNervesa sceglie il candidato sindaco

NERVESA DELLA BATTAGLIA Lisa Della Valentina, 31 anni, è la candidata sindaco del Movimento per Nervesa, proposta dal prof. Guido Lorenzon, accolta all'unanimità e con entusiamo. Una forza giovane al femminile, nuova linfa per il Movimento presente da cinque anni in Consiglio comunale. Lisa Della Valentina ha scelto da alcuni anni di vivere a Nervesa, sul Montello, affascinata dalla bellezza dei luoghi e dalla genuinità delle persone. "Certo -afferma- c'è molto da fare con urgenza e con l'aiuto di tutti".

Laurea magistrale in giurisprudenza, due anni di pratica forense e di preparazione al concorso in Magistratura, specializzata presso la Scuola per le professioni legali, Della Valentina é imprenditrice attiva a vario titolo nella gestione dei beni di famiglia in Venezia, sua città, e nel pordenonese. Esperta in affitto breve, grazie a lei, si potrà finalmente avviare l'ingranaggio del turismo montelliano per le piccole imprese e per le famiglie. Prima donna candidata sindaco del Comune di Nervesa, è il simbolo della voglia di passare oltre, di quella riscossa che la comunità aspetta da anni.

Con lei:

Bertazzon Mirko, diploma, resp. amministrativo albergo

Bettiol Silvia, diploma, impiegata azienda alimentare

Bragato Stefano, architetto, capo ufficio tecnico comunale

Calabrese Assunta, ingegnere idraulico, specializzata in riqualificazione energetica

Fiabane Biancarina, pensionata, volontaria CRI

Frare Claudio, lavoratore dipendente

Frare Ivan, pensionato, autotrasportatore

Frare Luisa, universitaria in scienze animali

Furlan Luciano, diploma, imprenditore

Lamparelli Luca, laurea, responsabile acquisti azienda

Trevisiol Roberto, grafico

Zanfranceschi Ingrid, studentessa lavoratrice