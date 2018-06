Nomina direttore dei Musei: "Serve Trsparenza e non un incarico diretto"

Secondo quanto oggi appare dalla stampa apprendiamo che la neo Assessore Lavinia Colonna Preti ha chiesto al dott. Marco Goldin di guidare i musei trevigiani. TREVISO UNICA, Lista Civica in competizione alle amministrative 2018, nel proprio programma elettorale, aveva previsto la necessità immediata (prima azione amministrativa da adottare!) di assumere un direttore dei Musei, con capacità manageriali e scientifiche, nel tramite di una pubblica selezione per titoli ed esami.

La probabile futura “nomina diretta” da parte dell'Amministrazione Conte suscita pertanto molte perplessità alla luce di innumerevoli considerazioni che sotto esterneremo. Innanzitutto c’è da rilevare che l’attuale Dirigente del Settore Biblioteche e Musei, dott. Lippi, è un dipendente del Comune a tempo indeterminato ed andrà in pensione, forse, a fine dell’anno prossimo, quindi non subito. Conseguentemente, rimarrà libero, nel Comune di Treviso, un posto di Dirigente a tempo indeterminato non nell’immediato ma tra 18 mesi.

D'altro canto, però, secondo la normativa vigente, il Sindaco e l’Assessore potrebbero assumere, fin da subito, un dirigente a tempo determinato, per la durata del mandato, assegnando a costui tale compito strategico di guida dei musei cittadini: TREVISO UNICA chiede che, qualora sia percorsa questa ipotesi, venga comunque svolta una pubblica selezione per titoli ed esami affinché sia individuata, con trasparenza e chiarezza, la figura professionale di Direttore dei Musei che possegga realmente capacità scientifiche e manageriali.

Qualora perseguita tale ipotesi, però, il rapporto di lavoro del nuovo Direttore dei Musei avrebbe carattere esclusivo, ragion per cui, nel caso del dott. Goldin, egli dovrebbe comunque abbandonare qualsiasi tipo di attività propria autonoma …. tipo il ruolo di Direttore di Linea d’Ombra, ipotesi francamente forse improbabile …..sarebbe come una dolorosa separazione di un padre (Goldin) dal proprio figlio (Linea d'Ombra). Conseguentemente, potrebbe accadere miracolosamente, che l’Amministrazione Comunale Conte decida, nel prossimo immediato futuro, di affidare al dott. Marco Goldin la guida dei musei nel tramite di una profumata consulenza professionale, dove essa si collocherebbe certamente al di fuori di qualsiasi logica di trasparenza e selezione di soggetti con competenze e professionalità certificate; scelta politica che TREVISO UNICA si sente fin da ora di non condividere e di censurare pesantemente perché discrezionale e priva di criteri trasparenti criteri di selezione.

TREVISO UNICA chiede pertanto all’Amministrazione Conte che la scelta del Direttore dei Musei trevigiani avvenga con criteri di selezione delle competenze nel tramite quindi di un pubblico concorso per titoli ed esami. Attendiamo pertanto fiduciosi il progetto annunciato ieri dall’Assessore Colonna Preti, che, pare, sarà spiegato a metà del prossimo mese; auspichiamo che accanto alla giusta attenzione per i musei trevigiani vi sia una altrettanta trasparenza nell’assegnare un incarico vitale per lo sviluppo culturale del capoluogo.

Maristella Caldato, TREVISO UNICA