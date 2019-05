Asolo: il sindaco Migliorini nomina la nuova giunta comunale

A poche ore dallo spoglio elettorale di lunedì scorso il Sindaco Migliorini, ha già scelto i membri della Giunta Comunale che lo affiancheranno alla guida del paese per i prossimi cinque anni. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio con l'assegnazione delle deleghe.

Tre conferme e una new entry: Andrea Canil. Franco Dalla Rosa è stato nominato vicesindaco e assessore con deleghe a: Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio. Rosy Silvestrini assessore con deleghe a: Politiche di Comunità, Associazionismo, Pubblica Istruzione, Commercio e Trasporti. Gerardo Pessetto sarà assessore con deleghe a: Cultura, Turismo e Sport. Infine Andrea Canil sarà assessore con deleghe a: Politiche Sociali e Politiche Giovanili. Il sindaco Migliorini si occuperà di: Sanità, Protezione Civile, Affari Generali e Legali, Personale, Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici. «Per essere operativi fin da subito e come promesso - afferma il Sindaco Migliorini - ieri ho firmato il decreto di nomina per la nuova Giunta Comunale e i vari referati che ho assegnato ad ogni amministratore». Il gruppo consiliare di maggioranza "Per Asolo", ha nominato Milly Buonanno Capogruppo di maggioranza. La seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale, è stato convocata per mercoledì 5 giugno, ore 20.30.