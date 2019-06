Carbonera: Federica Ortolan presenta la nuova giunta comunale

Il sindaco Federica Ortolan, dottore commercialista e revisore dei conti, si spenderà direttamente su Bilancio, Attività produttive, Sociale, Affari generali, Polizia locale.

«Ritengo strategico il rilancio dell’economia di questo territorio e sicuramente una buona amministrazione porterà risultati e benefici già nel breve-medio periodo» dichiara il neo eletto sindaco. Vicesindaco sarà Claudio Maso, che potrà contare sul grande consenso ottenuto dai cittadini e sull’esperienza dei cinque anni in qualità di consigliere nella precedente amministrazione. A lui Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio. Istruzione e cultura al già assessore al Bilancio e all’Istruzione nelle precedenti amministrazioni, Maurizio Criveller. La grande esperienza maturata dentro le mura del municipio garantirà un sicuro punto di riferimento per il neo-sindaco. Sport e politiche giovanili alla pluricampionessa mondiale di pattinaggio Ilenia Martin, che ben saprà trasmettere ai giovani i valori e la disciplina necessaria per raggiungere i loro obiettivi. Un tecnico esterno invece chiamato per Edilizia ed Urbanistica: Fabio Tirelli, architetto con studio a Treviso, che ha riportato esperienze professionali in Italia ed all’estero, già membro della Commissione Sicurezza dell’ordine degli architetti di Treviso; ben saprà coniugare le esigenze di crescita del territorio con natura e sostenibilità. Concludono la squadra i consiglieri con delega: Sabrina Tempesta alle Pari Opportunità, Valter Corbanese all’Agricoltura e Roberto Sartor a Manifestazioni e Sostenibilità. Appena sarà possibile finanziariamente verrà individuato un assessorato dedicato alla sicurezza. «Sono orgogliosa di questa squadra e di tutto il gruppo di lavoro, compreso chi non è entrato in Consiglio. Tutti si sono resi disponibili a collaborare fin da subito” dichiara il neo Sindaco Ortolan. “Un grande in bocca al lupo. Ora vi attende un impegnativo lavoro»