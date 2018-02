Nuova viabilità a Ponzano Veneto: pronta la consegna al Comune della petizione popolare

PONZANO VENETO "Siamo giunti alla fine di questo ulteriore impegno, la Petizione Popolare prevista dall'articolo 81 dello Statuto Comunale contro il progetto Benetton verrà consegnata in settimana al sindaco di Ponzano Veneto!". A dirlo venerdì sera è stato Antonello Baseggio in qualità di consigliere comunale della civica "Progetto in Comune" e sostenitore della forma popolare di protesta insieme alla signora Selene Nardin, vera colonna portante dell'iniziativa.

"Ci siamo trovati per raccogliere, contare e preparare il plico da consegnare al Comune. Abbiamo visionato ben 915 firme e verificato che rappresentassero il nostro territorio. Se poi ci aggiungiamo una cinquantina di non residenti, che comunque vivono il nostro comune, allora possiamo veramente dire che lo sforzo non è stato vano. Nelle prossime ore la promotrice, Selene Nardin, unirà gli ultimi moduli che ancora sono presenti nel nostro comune e insieme al sottoscritto- continua Baseggio - protocolleranno l'iniziativa. Questa raccolta di certo passerà alla storia considereranno l'elevato numero di firmatari e ci auguriamo possa aiutare il sindaco a prendere delle iniziative intelligenti in favore del proprio territorio e della propria gente".

"Ci sentiamo di ringraziare, fin d'ora, tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito al passaparola e alla raccolta delle obiezioni popolari (più di 15 persone sono passate casa per casa) e tutti gli esercizi commerciali che hanno garantito la plurarità delle informazioni -chiosa Baaeggio - Ora possiamo con maggior forza chiedere lo stop al progetto e l'annullamento della delibera per sedersi poi al tavolo della progettualità coi Benetton per visionare le vere e uniche possibilità di lavoro, per quanto ci riguarda! Ci auguriamo che il sindaco possa ravvedersi ed insieme alla Giunta promuovere un tavolo di lavoro con Provincia e azienda Benetton per definire il miglioramento dell'incrocio che per noi passa esclusivamente con il mantenimento di via Minelli e con l'eventuale realizzazione di una rotonda al posto della soluzione semaforica. Noi ora abbiamo il compito di vigilare affinché lo sforzo non vada perduto pronti comunque ad intraprendere ulteriori forme di protesta e condivisione con la cittadinanza".