Fratelli d'Italia apre un nuovo circolo a Pieve del Grappa

In questo frenetico periodo politico, Fratelli d’Italia conferma il trend di crescita in tutto il territorio della Marca. Dopo i diversi circoli inaugurati sul territorio nei mesi scorsi, é stato costituito il circolo territoriale di Pieve del Grappa, che ad oggi vanta oltre 40 tesserati e rappresenta uno dei circoli più numerosi della provincia di Treviso.

Sandro Taverna, Coordinatore Provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia, dopo i numerosi nuovi Circoli nati sul territorio dichiara: «Oramai é una piacevole realtà, di giorno in giorno abbiamo sempre nuove adesioni, ancora qualche tassello e avremo coperto tutto il territorio provinciale. A Loris Bortolazzo, presidente ad interim fino a settembre e Giovanni Barberis suo successore, va tutta la mia stima per l’opera di promozione e costituzione del Circolo di Pieve del Grappa che in poco tempo conta già numerosi iscritti. Giovanni Barberis, persona coerente e con valori civici e morali tipici del nostro territorio sarà certamente un punto di riferimento per chi crede nella nostra politica fatta di coerenza e passione. Per questo auguro a tutti gli iscritti del nuovo circolo un buon lavoro ricco di successi». Il neo presidente Barberis commenta con soddisfazione: «Ringrazio Loris Bortolazzo per l’impegno e l’aiuto ricevuto; con il mio nuovo incarico, l’appoggio degli associati e la stima del Coordinatore Provinciale Sandro Taverna, cercheremo con umiltà e spirito di servizio di proporre un nuovo percorso politico a Pieve del Grappa, saremo propositivi in tutto il territorio e a disposizione di tutti i cittadini; abbiamo bisogno di una nuova politica che abbia le idee chiare ed in Fratelli d'Italia abbiamo ritrovato i valori che ci appartengono».