Ospedale di comunità del Ca’ Foncello: l'Ulss risponde alle accusa della Cgil

«Restiamo basiti di fronte alle affermazioni di Sara Tommasin della CGIL, che paragona la cooperazione al privato in sanità, e ai toni di denuncia dello stesso sindacato che definisce “un’apertura al privato il fatto che l’ospedale di comunità del Ca’ Foncello sarà gestito da una cooperativa e non da personale interno”». Reagisce così la Direzione strategica dell’Ulss 2 Marca trevigiana alle sottolineature di un «sindacato che dovrebbe avere a cuore l’importanza e il senso della cooperazione»: «Ricordiamo alla stessa che la Costituzione italiana all’art. 45 recita che lo Stato riconosce la funzione sociale delle cooperazione a base mutualistica e senza finalità di speculazione privata ed il Codice civile ribadisce che la cooperativa è un’impresa nella quale il fine è il fondamento dell’agire economico e il soddisfacimento dei bisogni della persona (socio lavoratore). Per cui si è sparato fuori bersaglio se si paragona il privato al mondo della cooperazione, dove non si punta a guadagni più alti ma ad un coinvolgimento dei soci lavoratori all’utile di impresa».

Il coinvolgimento dell’Ulss 2 Marca trevigiana nella gestione dell’ospedale di Comunità è comunque garantito dalla funzione di controllo e vigilanza che porterà poi al resoconto periodico ai tavoli sindacali e competenti. Altresì il medico geriatra incaricato sarà dipendente Ulss e l’attività di smistamento sarà compito esclusivo del servizio Cot del Ca’ Foncello. Inoltre, la Direzione precisa che l’Ospedale di Comunità è una struttura socio sanitaria intermedia del territorio che, visto l’invecchiamento della popolazione, serve per dare risposte ai nuovi bisogni. Sul versante del futuro dei servizi ospedalieri sono, invece, i fatti che si stanno concretizzando nell’intero territorio provinciale che indicano già una fattiva risposta: «Smantellamento? Diciamo che è l’esatto opposto e prova ne sia che si sta investendo per realizzare nuove strutture più adeguate e performanti a favore dell’utenza. Vogliamo parlare della nuova Cittadella della Salute a Treviso? Oppure dei lavori cominciati di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto».

«E', infine, necessario precisare che, all'interno dell'organizzazione dell'Azienda Ulss, l'Ospedale di Comunità è un servizio territoriale inserito funzionalmente nel Distretto. La sua organizzazione è sotto la diretta responsabilità del Direttore di Distretto e del Direttore delle U.O.C. Cure Primarie che devono garantirne il corretto funzionamento nella prospettiva del miglioramento dei percorsi di cura e della loro umanizzazione. Nel settore dei servizi territoriali la collaborazione con la cooperazione sociale si è rivelata importante è ha ottenuto risultati apprezzabili. Non dimentichiamo che tutta la programmazione nel settore socio sanitario, nella prospettiva del welfare di comunità, prevede che le cooperative sociali, assieme alle associazioni e alle rappresentanze sindacali, abbiano un ruolo attivo, tanto che i rappresentanti di tutte queste organizzazioni sono presenti all'interno dei tavoli tematici dei Piani di Zona. Il Terzo Settore quindi è da ritenersi a tutti gli effetti una componente del sistema socio sanitario che gli attribuisce valore ed è gravemente riduttiva la descrizione del suo ruolo nei soli termini del profitto» conclude la Direzione Strategica dell’Ulss 2 Marca trevigiana.