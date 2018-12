Villorba: Lega e Cinque Stelle ai ferri corti, consiglio comunale paralizzato

«A Villorba il sindaco Serena attacca la presidente del consiglio comunale, candidata sindaco 5 Stelle alle passate elezioni del 2016, mentre a Roma tra i due esponenti della maggioranza fioccano apprezzamenti e baci. La Lega Nord non supporta il voto di sfiducia, rimarcando che la maggioranza del sindaco Serena sia legata al solo voto di Dussin».

E' questa l'analisi fatta da Pasquale Scarcia, segretario del circolo Pd a Villorba che prosegue il suo intervento con queste parole: «Come Partito Democratico proponiamo interpellanze su temi molto attuali, alle quali viene data risposta frettolosa, parziale e al solo scopo di pubblicità. Risposte come “stiamo vedendo”, “stiamo studiando”, “stiamo pensando”. Mentre in realtà a Villorba non vi è nulla di programmato e pianificato per non parlare di finanziato. La posizione dei 5 Stelle poi ha del surreale - prosegue Scarcia - Il consigliere Zanatta mi accusa di essere un coautore di questa mozione di sfiducia. Ridicolo immaginare la cosa, ma la lungimiranza non si addice a taluni, visto che non ho mai parlato di sfiducia al presidente e il “non voto” della consigliera Callegari lo ha dimostrato espressamente. Restano atteggiamenti incomprensibili che devono essere giustificati da prove certe, altrimenti sono soltanto parole al vento, peraltro rispondenti all’approccio politico dei 5 Stelle: accusare l’avversario quando si è sotto i riflettori. Due Consigli monopolizzati da questa discussione, un terzo che vedrà l’elezione del nuovo presidente, il ricorso che porterà via energie ai contendenti. E Villorba merita tutto questo? Non sarebbe opportuno utilizzare tempo e risorse per migliorare la vita quotidiana dei nostri cittadini? Ci sono temi importantissimi da affrontare - conclude Scarcia - Pedemontana, viabilità, sociale, ambiente, inquinamento e molto altro ancora. Ma tutta l’energia continua a essere dissipata in questo teatrino di astio personale. Sono contento che il Partito Democratico di Villorba abbia seguito l’indicazione di non schierarsi in questo tipo di azione politica inutile e a dir poco controproducente, anzi di rimarcare il distacco dalla politica fatta di risse e di accuse, piuttosto che di proposte e di azioni proposte in consiglio comunale per migliorare il benessere della nostra comunità».