PCI Treviso su Maristella Caldato: "Molto positiva la sua candidatura a sindaco"

TREVISO Il Partito Comunista Italiano di Treviso accoglie con molto interesse la candidatura a sindaco di Treviso di Maristella Caldato: "Il suo impegno per la città di Treviso è sotto gli occhi di tutti e noi crediamo che una figura così importante della politica trevigiana non possa lasciare indifferenti tutte quelle formazioni politiche e singoli cittadini che si pongono a sinistra del Partito Democratico a trazione Manildo, sindaco renziano della prima ora".

"Come PCI siamo impegnati per realizzare una alternativa al Partito Democratico e al governo delle destre in tutto il paese - dichiara Davide Busetto - sia a livello nazionale che a livello locale e Treviso non fa eccezione. Stiamo seguendo da mesi il percorso di Coalizione Civica, partecipando a diversi incontri e allo stesso modo osserviamo con estremo interesse la nascita di Treviso Unica a sostegno della candidatura della consigliera Caldato".