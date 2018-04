PerTreviso sostiene Manildo: "Associazione resterà luogo di incontro per la comunità"

TREVISO Si è svolta nella serata di ieri, all’Hotel Al Fogher, l’assemblea dell’associazione culturale PerTreviso. Molti i soci partecipanti all’appuntamento, in occasione del quale il presidente Ofelio Michielan ha tracciato un bilancio del percorso svolto all’interno dell’Amministrazione Comunale guidata da Giovanni Manildo. «Nel 2013 abbiamo costituito la prima lista civica a sostegno del candidato sindaco – ha esordito Michielan – in questi cinque anni abbiamo lavorato per onorare la fiducia attribuitaci da quasi duemila cittadini, ma con la responsabilità di rappresentare tutta la comunità trevigiana. Abbiamo contribuito all’operato dell’amministrazione attingendo al patrimonio politico, culturale e umano rappresentato da questa associazione e, giunti al termine del mandato, possiamo affermare di essere fieri di quanto fatto, di aver lavorato al fianco di Giovanni Manildo, di aver partecipato alla sua proposta di cambiamento e di continuare a farlo anche per il “secondo tempo” della sua amministrazione».

Un proposito, quest’ultimo, che l’associazione PerTreviso perseguirà con una nuova responsabilità. «Raccogliamo l’invito di Giovanni Manildo ad unire le forze a sostegno di un’unica lista civica, la lista del sindaco, appunto – prosegue Ofelio Michielan – lo faremo con entusiasmo e con l’orgoglio di vederci riconosciuto il merito di aver operato bene in questi anni a fianco del primo cittadino. Lo faremo, soprattutto, con la consapevolezza che questa associazione resterà per tutti i cittadini di Treviso un luogo di confronto, di crescita umana e culturale, che continuerà la propria attività nel rispetto delle linee guida definite dall’assemblea e, durante la campagna elettorale, a sostegno della lista del sindaco e del suo programma politico».

A dare un saluto all’assemblea, anche il sindaco Giovanni Manildo: «Condividiamo valori umani, politici, di entusiasmo, che si amplificano come cerchi concentrici da persona a persona - ha detto il sindaco - questa è la forza di questo gruppo, che raccoglie la sfida di portare avanti un'idea di città diversa, di cambiamento, che riscopra in tutto il possibile realizzato in questi anni l'energia per fare l'impossibile nel futuro». A guidare il gruppo, composto da una decina di candidati, che parteciperà alla lista civica del sindaco, anche i consiglieri comunali uscenti Gian Mario Bozzo e Fabio Pezzato.

«Raccogliamo con soddisfazione ed entusiasmo questa nuova sfida, che sappiamo essere difficile ma per la quale abbiamo la certezza di avere lavorato bene, lo dimostrano i numeri ed i fatti – commenta Fabio Pezzato - Il sodalizio con Giovanni Manildo poggia su solide basi ed è nostra intenzione dare continuità ad un percorso ben tracciato dove vi è tanto ancora da fare, nell’interesse dei nostri cittadini»

«Continueremo la nostra attività con atteggiamento pragmatico e positivo, attento a migliorare la qualità dei servizi che l’amministrazione offre alla città ed in particolare ai giovani, alle famiglie ed agli anziani – ha aggiunto il capogruppo di PerTreviso, Gian Mario Bozzo - Amplieremo le attività svolte assieme ai comuni limitrofi per rendere sempre più concreto il nuovo slogan della città Treviso is open».