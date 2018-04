Pizzolato: "Il Disability Manager di Conte? Ma se ha applaudito i tagli alla disabilità..."

TREVISO La proposta del candidato sindaco Mario Conte di istituire un disability manager ha sorpreso il presidente della commissione sociale del Comune di Treviso Roberto Pizzolato, esponente storico delle associazioni che si battono per i diritti delle persone con disabilità: "È incredibile l'approssimazione con cui il candidato di Salvini affronta un tema delicato come la disabilità. Dopo vent'anni di nulla sul PEBA (piano di abbattimento delle barriere architettoniche) l'amministrazion e Manildo ha adeguato oltre 3 km e mezzo di percorsi pedonali stanziando, oltre alle somme ordinarie, 370 mila euro. Altri 8 km sono in programma nel progetto Mi muovo a Treviso. Nel nostro programma l'inclusiome delle persone con disabilità è un caposaldo. Peraltro la figura del disability manager è già stata proposta dall’assessore Ofelio Michielan ed è in fase di valutazione. Fa male vedere tanto interesse a due mesi dal voto da un politico, Mario Conte, che definì faziose le battaglie dei sindaci e del mondo del volontariato contro i tagli alla disabilità da parte della Regione Veneto. Dal 2015 a causa delle scelte della Lega Nord in Regione di rompere l'integrazione sociosanitaria le famiglie di persone con disabilità hanno visto aumentare le rette in maniera importante. Su questa battaglia anche tanti sindaci leghisti hanno fatto squadra con Manildo per difendere il sociale. Conte invece difese i tagli e quelle scelte scellerate, dimostrando di rispondere ad ordini dall'alto e non ai bisogni della parte più fragile della nostra società".