Polemica sul giornalino gratuito di Contarina, Acampora: "Pubblicazione autoreferenziale"

TREVISO "In questi giorni l'azienda Contarina Spa sta recapitando a casa dei trevigiani un giornalino, pagato con i nostri soldi, denominato 'Ecogiornale' dove in una maniera a dir poco ridicola e autoreferenziale l'azienda esalta il proprio sistema di raccolta differenziata come migliore al mondo, vantando gli ottimi risultati raggiunti in tutta la provincia e a Treviso". A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Davide Acampora.

"Come consigliere comunale di questa città - dichiara Acampora - e profondo conoscitore non solo delle problematiche ma anche dell'umore dei cittadini sulla tematica 'raccolta rifiuti', ritengo che questa cattiva informazione 'di regime' sia un insulto nei confronti di tutti i trevigiani che ogni giorno sono costretti a sopportare i numerosi disagi e disservizi di questa azienda la quale, di fatto, ha il monopolio assoluto del settore. Forse l'eccellenza ce l'hanno dentro lo stabilimento ma non di certo nelle strade, e ritengo sia giunto il momento per sbugiardarli".

"Ecco alcuni dati - chiosa il consigliere trevigiano - Raccolta dell'umido soltanto due volte a settimana durante un'estate calda e afosa che costringe i cittadini a tenersi in casa, ad esempio, i resti del melone e dell'anguria per giornate intere rischiando di trovarsi coi vermi. Poi cito l'assenza totale di sfalcio dell'erba in moltissime zona della città, la scarsa cura del verde pubblico e la mancanza totale di pulizia in numerose strade della periferia perché 'non sono contemplate nel Piano di Spazzolamento Annuale'. Ecco, questo vuol dire che se vuoi lo sfalcio o te lo fai da solo oppure chiedi al Comune che paghi un ulteriore costo attingendo ad un fondo di riserva. Infine, intere zone sono ora trasformate in discariche a cielo aperto come in via Pisa, in Dogana e in via Santa Bona Vecchia e chi più ne ha più ne metta. Ci sono bidoncini colorati sparsi ovunque, soprattutto in centro storico, che emanano non un lezzo indescrivibile. Servirebbe un intero libro per descriverli tutti. E voi cari amici siete invece soddisfatti?".

