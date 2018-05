Polemica Manildo-Priula, Conte: "Sindaco zitto per 5 anni e risvegliato sotto elezioni"

TREVISO “E’ grottesco che oggi, alla vigilia del voto, e non nei 5 anni in cui ha amministrato la città, il sindaco Manildo si accorga degli utili di Consorzio Priula e delle tariffe elevate, mentre per un lustro è stato zitto e non si è mai opposto ad alcunché. Da quando è entrata in opera Contarina, noi dell’opposizione cittadina abbiamo fatto una battaglia per il miglioramento del servizio e del decoro cittadino, oltre che per la congruità delle tariffe: dal sindaco e dall’assessore Gazzola mai un riscontro. Si svegliano adesso. Benvenuti! Si vede che l’imminenza del voto risveglia le coscienza per troppo tempo addormentate”.

Così il candidato sindaco di centrodestra Mario Conte risponde a Manildo in merito alla vicenda Contarina e all’utile di 3 milioni maturato dal Consorzio. “Ne abbiamo parlato proprio nel dibattito della scorsa settimana al Cinema Corso, è evidente che Manildo finalmente ha realizzato la situazione cadendo dalle nuvole. In questi giorni stanno arrivando ai cittadini bollette altissime, e l'unica voce che si è alzata da sindaco e assessora, negli anni, è stata per bullarsi di quanto siamo bravi e ricicloni. Sì, grazie, lo sappiamo, però le bollette aumentano e Manildo non ha mai aperto bocca in assemblea. Però la città e i condomini nei quartieri sono invasi da bidoncini senza che la voce della gente sia mai stata ascoltata. Però i parchi pubblici hanno erbe alte un metro perché forse il piano sfalci è insufficiente”. “Il problema qua non sono neanche i cestini da cambiare – conclude Conte – ma tre milioni di utili da reinvestire prioritariamente per abbassare le bollette di anziani soli, genitori con figli piccoli o fasce deboli di popolazione. Manildo si sveglia a 4 settimane dal voto. Benvenuto tra noi”.