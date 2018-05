Polemica per l'evento con Povia e Magdi Allam, Nieri: “La famiglia è dove c’è amore”

TREVISO “Questo incontro ci riporta indietro, all’esclusione e alla discriminazione. In questi anni i trevigiani hanno chiaramente dato prova di voler una comunità unita e non divisa in cittadini di serie A e di serie B”. Dopo essersi spesa per l’allargamento dei diritti nel capoluogo della Marca, Michela Nieri, consigliere comunale di Treviso e candidata per il PD, esprime la propria disapprovazione per il patrocinio concesso dalla Regione e della Provincia di Treviso all’incontro organizzato al Teatro Comunale, dal titolo "La famiglia naturale, al centro!".

“Sono per il confronto aperto e per la libertà di parola, sino a quando non viene esercitata per dividere la nostra comunità” dice Michela Nieriche, insieme ad alcune associazioni del territorio, in questi anni ha contribuito a creare una città più aperta e inclusiva. “Non posso immaginare che oggi ci sia ancora chi, ponendo il dibattito su false questioni, mira solo a togliere i diritti ai propri concittadini - ha sottolineato la Nieri - La nostra comunità trevigiana deve svilupparsi riconoscendo la parità tra tutti, mettendo al centro i bisogni di chi la compone, di chi paga le tasse e contribuisce onestamente alla crescita del territorio con il proprio lavoro, con l’impegno associativo, con il valore dell’amore che muove dalla propria famiglia, qualsiasi essa sia”.

“Come il Paese, anche la nostra Treviso deve proseguire nel percorso intrapreso ricercando l’uguaglianza tra le persone a tutti i livelli, civili, lavorativi, economici. Non posso pensare che alcune manifestazioni volte ad alimentare le discriminazioni, ad alimentare il pregiudizio e portare divario tra i cittadini, possano trovare l’appoggio delle istituzioni. Mi auguro - ha continuato la Nieri - che i trevigiani salvaguardino i traguardi fin qui raggiunti, perché non si può negarlo, Treviso in questi ultimi anni si è rivelata una città che poggia su valori civili e attenta ai bisogni individuali”. “La città di Treviso deve essere la città di tutti i trevigiani, di tutte le famiglie, che vanno tutelate e supportate - ha concluso la Nieri - solo così potremo crescere, nel rispetto e nella serenità”.