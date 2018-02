Il Coisp contro il Governo: "Ecco la ferrea economizzazione sulle spalle dei poliziotti"

TREVISO "Credevamo che dopo l'irrisorio contratto che ha portato circa un euro al giorno di aumento ai poliziotti, e l'aumento di circa 50 cent delle ore di straordinario che ad oggi ammontano a circa 5 euro netti, con la chiusura del 2017 fossero finite le umiliazioni a cui sono sottoposti i poliziotti. purtroppo non è cosi speriamo che i regali negativi siano finiti visto che nello stipendio del mese di gennaio dei poliziotti non sono state inserite le ore svolte di straordinario ed altre indennità accessorie possiamo dire che dopo un 2017 a dir poco denigrante, il 2018 inizia nel modo più sbagliato". A dirlo il Coisp di Treviso.

"Nonostante il mancato pagamento di quelle indennità dovute per il lavoro svolto in strada o mettendo in secondo piano le nostre famiglie e il rinnovo del contratto al dir poco umiliante - continua il Cosip - siamo rimasti in silenzio con la speranza di veder arrivare presto la corresponsione di quanto dovutoci fiduciosi infine in una maggiore puntualità sia nei pagamenti che nel trattamento economico in generale. Purtroppo oggi, ancora una volta, ci siamo dovuti ricredere e, stanchi di quanto viviamo giornalmente, abbiamo deciso di denunciare pubblicamente le difficoltà che vivono i poliziotti trevigiani sperando che, in vista delle prossime elezioni, qualcuno faccia in modo di restituire il dovuto rispetto agli operatori della Polizia di Stato. Non bastavano le enormi difficoltà vissute lo scorso anno dai poliziotti trevigiani per ottenere un anticipo sulle spese da sostenere per andare a lavorare in altre città Italiane, ove venivano comandati di servizio. Tantissime volte questi uomini e donne si ritrovavano a contrattare gli importi delle spese da sostenere con coloro che sono deputati ad autorizzarle ricevendo più di qualche volta le classiche giustificazioni 'non vi sono fondi o i fondi sono limitati', condizioni queste che 'spesso' hanno costretto i poliziotti della Questura di Treviso ad anticipare di tasca propria i soldi per poter viaggiare, mangiare e dormire per svolgere quel lavoro che gli era stato comandato di svolgere".

"Ricordiamo a tal proposito le ottimizzazioni delle risorse attuate dalla Questura di Treviso la cui dirigenza, asserendo che applicava quanto disposto da circolari odisposizioni ministeriali, incurante dello stress psicofisico dei suoi uomini e del rischio da essi corso, ha 'spedito' 4 poliziotti a Catania a cavallo di ferragosto e con una autovettura di servizio con colori d'istituto. Speravamo che con il nuovo anno potessero arrivare ulteriori fondi per consentirci di lavorare in condizioni di maggiore sicurezza ed invece è rimasto tutto tristemente come prima. All'assurdo non c'è più fine: dopo aver nuovamente disposto pochi giorni fa il viaggio infinito Treviso-Catania, è proprio di venerdì la disposizione impartita dall'alto che obbliga due colleghi a recarsi in provincia di Oristano...con la macchina di servizio, una utilitaria con colori di istituto. Permetteteci di dire che è scandaloso! Viaggio infinito in macchina per centellinare le spese...a discapito della sicurezza degli operatori. Comunque risparmio o meno, per l’ennesima volta vediamo che viene scarsamenteconsiderata la sicurezza e la tutela dei poliziotti da persone che dovrebbero conoscere il nostro lavoro e quindi rispettarci per l’enorme sacrificio che giornalmente portiamo per garantire quella sicurezza dovuta ai cittadini" conclude la Segreteria Provinciale del COISP di Treviso.