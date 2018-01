Parte la raccolta firme del Popolo della Famiglia: l'appuntamento clou con l'aperitivo

Il Popolo della Famiglia scende in campo anche alle elezioni Politiche 2018 per difendere la famiglia e i valori non negoziabili. Per questo motivo il Circolo di Conegliano, presieduto dal presidente Lorenzo Damiano, candidato capolista alla Camera nel collegio di Treviso-Belluno, ha predisposto nei prossimi giorni, sul territorio comunale, iniziative atte alla raccolta firme utili per la presentazione del movimento alle stesse elezioni Politiche 2018.

APPUNTAMENTO CLOU VENERDI' 19 GENNAIO 2018

L’appuntamento clou sarà venerdì sera 19 gennaio 2018 presso la palestra della parrocchia di San Martino e Rosa in via Fenzi, 28 a Conegliano quando dalle 19 alle 21 si terrà l’aperitivo-raccolta firme alla presenza dei candidati del Popolo della Famiglia.

LE INIZIATIVE SETTIMANALI

Previsti inoltre per tutta la settimana punti di raccolta in tutto il territorio comunale: verranno predisposti dei gazebo in centro città mentre dal lunedì al venerdì la raccolta firme potrà avere luogo anche presso lo studio dell’avvocato Bruno Roma in via Garibaldi 29/L dalle 18.45 alle 20.30 previa telefonata al numero 0438-34311. La scadenza prevista è per il 25 gennaio 2018. E’ necessario munirsi di carta d’identità.