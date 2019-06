Ponte di Piave, nominata la Giunta comunale: ecco tutti i nuovi incarichi

Venerdì sera il primo, partecipato, Consiglio Comunale di Ponte di Piave durante il quale è stata annunciata la Giunta davanti ai cittadini. Qui di seguito tutti gli incarichi che sono stati previsti:

➡️Vicesindaco Stefano Picco con deleghe a Protezione Civile, Assetto Idrogeologico, Sicurezza Idraulica, Sicurezza e Polizia Locale, Traffico e Trasporti Pubblici, Viabilità comunale e sovracomunale, Associazioni Combattentistiche d'Arma, Controllo di Vicinato.

➡️Assessore anziano Stefania Moro con deleghe a Sport, Salute, Cultura, Musica, Arte.

➡️Assessore Matteo Buso con deleghe a Pianificazione Urbanistica e Edilizia Privata, Manutenzione del Patrimonio, Gestione dell'Arredo Urbao, Politiche Energetiche, Verde Urbano, Tutela dell'Ambiente, Pro Loco.

➡️Assessore Giovanna Zanotto con deleghe a Politiche Sociali, Sanitarie e per la Terza Età, Politiche per la Famiglia, Disabilità, Invecchiamento Attivo.

Paola Roma ha poi annunciato che proporrà una modifica del regolamento per assegnare delle deleghe speciali anche ai consiglieri.

➡️Capogruppo di ViviPonte è stato nominato Fabio Buriola, cui andranno le deleghe a Commercio, Artigianato Locale, Industria, Identità e Tradizioni.

Al consigliere Sergio Lorenzon andranno Politiche Agricole, Alimentari, Allevamento, Turismo, Prodotti a Km 0, al consigliere Sante Morici le deleghe a Rapporti con le Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato, Avis e Aido, al consigliere Mattia Marchetto le deleghe a Politiche Giovanili.