A Levada di Ponte di Piave terzo incontro con Paola Roma

Dopo il successo dei primi due appuntamenti a Ponte e a Negrisia, prosegue il tour di incontri con la cittadinanza di Paola Roma, che proprio due settimane fa ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Ponte di Piave. L'appuntamento è lunedì 25 febbraio a Levada nell'oratorio Pellizzari in via Vittoria alle 20.45.

Quello di Levada è il terzo dei cinque appuntamenti previsti nelle frazioni, dove illustrare i risultati ottenuti prima del commissariamento e condividere le idee per il futuro con i cittadini. A Ponte di Piave e a Negrisia è stato un vero successo: sale piene e gente anche fuori dalla sede per ascoltare Paola Roma. Un confronto sempre positivo con i cittadini intervenuti. "Ringrazio tutti quanti sono venuti ai primi due appuntamenti, erano davvero tanti i pontepiavensi, soprattutto per le idee e i contributi - spiega Paola Roma - come abbiamo detto, vogliamo scrivere insieme il futuro di Ponte di Piave, con i cittadini, per i cittadini. Invito dunque i residenti di Levada a partecipare all'evento e dare il proprio contributo".

Gli altri appuntamenti in programma:

• SAN NICOLÒ

Lunedì 4 marzo – Ore 20.45

Sala Parrocchiale in Via IV Novembre, 78

• BUSCO

Lunedì 11 marzo – Ore 20.45

Canonica in Via IV Novembre, 3