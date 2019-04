Ponzano Civica svela i 16 candidati alla carica di consiglieri comunali

Martedì 23 aprile, alla Casa dei Mezzadri a Paderno, la lista Ponzano Civica si è presentata ufficialmente alla cittadinanza di Ponzano Veneto. Ecco l'elenco dei sedici candidati consiglieri comunali: Luana Breda (anni 37), Davide Desambrois (26), Marco Durante (51), Patrizia Gatti (58), Francesco Gava (48), Samuele Marcon (49), Giorgia Massolin (37), Loris Pian (48), Liliana Rettore (60), Daniele Rovere (42), Nicola Scabbia (45), Ylenia Tasca (43), Renzo Trevisin (64), Katja Turk (51), Tiziano Zago (57),Franco Zanette (48). L'età media dei candidati è di 47 anni e 9 mesi. Sei consiglieri sono attualmente in carica (Durante, Gatti, Rovere, Trevisin, Turk, Zago), 10 sono nuovi.

«Avevo promesso una lista aperta a tutti coloro che volevano farsi avanti e dare un contributo importante al nostro comune, e così è stato - ha commentato il candidato sindaco Mario Sanson - Ponzano Civica nasce senza alcun pregiudizio e preclusione. Il nostro motto sarà: concretezza, coerenza e libertà. Siamo liberi di operare, solo ed esclusivamente per il bene della cittadinanza. Il nostro programma persegue la continuità dell'attuale amministrazione per completare i progetti già partiti (nuova Scuola Media, nuova illuminazione pubblica, aumento delle piste ciclopedonali, interventi sulla viabilità) e proseguirà con la valorizzazione del Parco Urbano, la sicurezza delle scuole, il recupero del patrimonio edilizio esistente, il potenziamento della sicurezza pubblica con nuove telecamere, la nuova gestione associata dei servizi sociali, incisive azioni per la difesa dell'ambiente, potenziamento della promozione turistica, incentivazione del rapporto fra imprenditoria e territorio, supporto alle famiglie con progetti di inserimento lavorativo e tanto altro ancora. Ogni sei mesi la Giunta incontrerà la cittadinanza».