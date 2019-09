Ponzano Civica bacchetta la maggioranza: «Si aumenta gli stipendi ed è inconcludente»

Il gruppo Ponzano Civica continua a essere attivo nel Comune di Ponzano e da ottobre inizierà una serie di incontri mensili aperti alla cittadinanza. Inoltre, come già annunciato durante la campagna elettorale, i consiglieri comunali del gruppo di opposizione hanno organizzato per il 26 novembre un'assemblea pubblica, la prima di una serie di nuove assemblee semestrali.

«Ascolteremo i cittadini, spiegheremo come si sta sviluppando l'attività amministrativa, accetteremo consigli e segnalazioni - spiega Mario Sanson, capogruppo della lista "Sanson sindaco" - All'indomani del risultato elettorale avevamo chiesto e sperato che i progetti iniziati fossero completati dalla nuova Giunta ma, purtroppo, così non è stato visto che già a luglio è stata frettolosamente revocata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, vantaggiosa per i cittadini, che era giunta a buon fine dopo anni di studio e lavoro da parte di ben 6 comuni. Per il bene dei ponzanesi - prosegue Sanson - ci auguriamo ardentemente che qualche altro progetto già partito non faccia la stessa fine. Abbiamo constatato che, caratteristica dell'attuale amministrazione, è l'assillante ricerca del consenso a tutti i costi, che si manifesta in qualsiasi atto amministrativo, anche il più semplice, sbandierato e pompato attraverso i social e i giornali. Una continua campagna elettorale, anche con subdole insinuazioni verso la passata amministrazione. Non è nostra intenzione ribattere a ogni provocazione, bensì fare un'opposizione fattiva sui grandi temi e sulle vere problematiche che investono la nostra cittadinanza. Invitiamo il sindaco e la sua Giunta a governare in maniera trasparente, senza camuffare la realtà, senza mascherare con effimere giustificazioni, per esempio, un aumento del 5% dello stipendio di sindaco e assessori rispetto alla precedente giunta, considerando pure che è stato nominato un assessore in più (5 anziché 4). Per discutere su qualsiasi tema i consiglieri di Ponzano Civica possono essere contattati via email oppure richiedendo un appuntamento».