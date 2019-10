Parliamo di autonomia | evento il 23 ottobre a Paderno di Ponzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Circolo PD di Ponzano Veneto organizza per mercoledì 23 Ottobre una serata dedicata all’Autonomia. L’appuntamento si terrà alle 20.30 nel Salone del Palio, Casa dei Mezzadri a Paderno di Ponzano Veneto, in Via dei Bersaglieri. Ne parleremo con Simonetta Rubinato, avvocato, già parlamentare del Partito Democratico, ora presidente di Veneto Vivo. La serata, introdotta dal segretario locale Franco Zanette, si svilupperà con l’intervento per l’appunto di Simonetta Rubinato e, a seguire, un confronto col pubblico presente. Tutta la cittadinanza è invitata. Il Circolo PD di Ponzano Veneto inaugura così una breve serie di incontri su temi di attualità politica per informare non solo i nostri sostenitori ma tutta la popolazione di argomenti di interesse generale che hanno anche un impatto sulla nostra vita locale come cittadini; a seguire il 25 Novembre, un lunedì, una serata con Andrea Zanoni, consigliere regionale veneto del PD, dove parleremo di ambiente, consumo di suolo, green economy. A gennaio, data da definire, sarà la volta di confrontarci su temi sociali, sociosanitari e di salute. Autonomia differenziata, LEP ovvero Livelli Essenziali di Prestazione, perequazione, costi standard, competenze esclusive e concorrenti: cerchiamo di capirne di più e discutiamone assieme, mercoledì 23 Ottobre ore 20.30, Casa Dei Mezzadri.