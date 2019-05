Ponzano torna alla Lega, stravince Antonello Baseggio

L'ondata leghista si abbatte anche su Ponzano Veneto dove vince nettamente le elezioni comunali il candidato della Lega, Antonello Baseggio, che ha conquistato il 58,59% dei voti (4.039) contro il 41,41% (2.855) di Mario Sanson, candidato della civica di centrosinistra Ponzano civica che cinque anni fa aveva trionfato con Monia Bianchin.

«Credo che i cittadini -commenta Baseggio- abbiano scelto di voltare pagina: l'amministrazione uscente non ha lavorato male ma non ha fatto molto su decoro e manutenzioni, hanno atteso passasse il tempo. Diciamo che il vento nazionale ha aiutato. Monia Bianchin (sindaco uscente ndr) mi ha fatto le congratulazione e mi ha chiesto di non rovinare il lavoro fatto: così faremo, cercheremo di spendere bene. Faremo molta più manutenzione e ci dedicheremo al decoro sui parchi, la segnaletica, il verde, le staccionate, i giochi, con più attenzione giornaliera. Il vicesindaco posso già annunciarlo: sarà Michele Favaro».