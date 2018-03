La Chiesa apre al Popolo della Famiglia, 210 sacerdoti e religiosi firmano un documento

Duecentodieci firme da parte di altrettanti sacerdoti, religiosi e religiose per sancire ufficialmente "l’apertura da parte di una parte della Chiesa al movimento Popolo della Famiglia". Il movimento fondato da Mario Adinolfi e Gianfranco Amato sulla dottrina sociale della Chiesa riceve in questa campagna elettorale verso le politiche 2018 un segnale importante. Durante l’ultima assemblea romana, a farsi portavoce del documento di cui è stato firmatario è don Salvatore Vitiello, teologo, che spiega: “Quando un popolo chiede ai pastori di essere ascoltato, è preciso dovere dei pastori ascoltarlo”.

"Apertura coraggiosa"

Gioia da parte anche del movimento radicato sul territorio: “Era quello che ci mancava – esordisce la pluricandidata PDF Gloria Callarelli – una spinta, un incoraggiamento da una parte della Chiesa a continuare questo lavoro. Un’apertura coraggiosa da parte di questi religiosi e religiose che ci spronano ad andare avanti e combattere fortemente per quello in cui crediamo, per la Verità. Con la consapevolezza, in questo modo, che siamo anche protetti dalla preghiera e dallo Spirito Santo”.

"Il mio grazie"

Lorenzo Damiano: “Don Salvatore Vitiello ci ha entusiasmati. C’è un popolo che sta chiamando anche i suoi pastori e che ha bisogno anche di loro per essere guidati in questo tempo difficile. Questo documento è il simbolo di una sorta di apertura da parte della Chiesa che ha capito come il popolo, stanco, sia in movimento per ritrovare finalmente la strada che è stata smarrita. A tutti i religiosi e a tutte le religose coraggiose va il mio personale grazie”. Infine, il presidente del movimento Mario Adinolfi chiude con una sottolineatura: “Con al fianco pastori così, il 4 marzo il Popolo della Famiglia vince davvero”.