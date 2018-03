Il Popolo della famiglia entra nelle liste delle elezioni comunali a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Il circolo trevigiano del Popolo della famiglia di Treviso, radunatosi in città nelle scorse ore alla presenza del coordinatore nazionale del nord Italia, Mirko De Carli, ha delineato la strategia della partecipazione del soggetto politico alle prossime elezioni amministrative di Treviso.

Il Circolo ha deciso di essere presente con il proprio simbolo sulla scheda elettorale per consolidare il radicamento del movimento nel territorio trevigiano attraverso un accordo Con quelle forze del civismo politico locale alternative agli schieramenti tradizionali presenti. L’obiettivo quello di costruire un’ ampia coalizione alternativa alla Sinistra e al Movimento 5 Stelle. Il partito si è trovato in piena sintonia con buona parte del civismo cattolico storico della terra trevigiana con il quale si è creata una condizione di fattiva collaborazione elettorale. L’impegno primario, spiegano i rappresentanti del Popolo della famiglia, è quello di evitare che la città cada nelle mani della sinistra o del Movimento 5 Stelle. Per questo abbiamo considerato valevole la proposta creata attorno alla figura dell’ex. Sindaco G.Gentilini e stiamo lavorando affinchè questa iniziativa trovi corpo con la presenza sulla scheda elettorale del simbolo del Popolo della Famiglia a fianco degli altri soggetti attivi in questa direzione. La campagna elettorale si aprirà con la presentazione ufficiale del Movimento e con un evento di presentazione dei candidati della lista con la partecipazione del presidente nazionale Mario Adinolfi.