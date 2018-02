Il Popolo della Famiglia si presenta anche a New York e incassa l'entusiasmo prolife

Parte anche dagli Stati Uniti la campagna elettorale del Popolo della Famiglia dopo la raccolta di oltre 6mila firme in tutta la Regione. Uno dei leader, Lorenzo Damiano, candidato alle elezioni politiche 2018 come capolista alla Camera a Treviso-Belluno, e la candidata come quota rosa Gloria Callarelli giovedì mattina 1 febbraio hanno illustrato il progetto del movimento fondato da Mario Adinolfi, Nicola Di Matteo e Gianfranco Amato in una conferenza stampa che si è tenuta nella prestigiosa cornice del ristorante La Pergola a Manhattan - New York.

ESEMPIO DA TRUMP E PUTIN

Giornalisti e personalità prolife C-FAM hanno voluto assistere all’evento dove i due candidati hanno espresso la volontà di mettere in atto le stesse politiche per la vita difese dal presidente degli Stati Uniti D’America, Donald Trump, e dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin: “I due più potenti presidenti del mondo, entrambi cristiani, dal punto di vista delle politiche familiari e prolife sono per noi il modello da imitare nel futuro governo del nostro Paese. La difesa dell’essere umano dal concepimento fino alla nascita, la lotta contro le politiche di morte e contro l’immigrazione selvaggia fino alla rinascita dell’economia e dell’imprenditoria sono i capisaldi della nostra proposta. Solo in questo modo, occupandoci davvero della famiglia e riportando la sovranità monetaria e popolare nel nostro Paese possiamo far rinascere la nostra Italia”.

OCCORRE ANCHE FAR RIPARTIRE L'IMPRESA

Dello stesso avviso Gloria Callarelli che ha commentato: “Parlando con molte comunità americane, contrariamente a quanto si dice da noi in Europa, emerge come il presidente Trump stia ricostruendo davvero il Paese a partire da provvedimenti per la legalità e per il fare impresa, tra cui l’abbassamento della tassazione, che se messo in pratica anche in Italia in breve tempo porterebbe enormi benefici alla nostra economia. Uno slancio che accompagnato a politiche di buonsenso e slegate dalle lobby ideologizzate renderebbe davvero di nuovo libero e forte il nostro Paese. Non ci vuole molto, basta volere il bene comune e non chinarsi sempre alla volontà di altri potenti e di altre Nazioni: basta un pizzico di coraggio alle urne per mandare davvero a casa i vecchi soloni della politica e provare a fare ripartire l’Italia”.

IL VENTO STA CAMBIANDO

Quello che è emerso, comunque, è che il vento stia cambiando. Damiano chiude: “Si sente la necessità di cambiare veramente anche nella politica che rappresenta la più alta forma di carità per il cittadino. Lo si è visto negli Stati Uniti, lo vedremo in Italia. Gli inciuci che già si stanno facendo tra M5S e Lega o tra Forza Italia e PD dimostrano come la politica oggi non sia più una questione valoriale ma una questione di poltrone. Il Popolo della Famiglia è un’altra cosa”. Nei prossimi giorni potrebbe partire una spedizione anche in Russia: i gruppi PRO LIFE della Federazione, infatti, hanno espresso il desiderio di assistere ad una conferenza stampa del Popolo della Famiglia a Mosca.