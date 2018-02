Il Popolo della Famiglia firma il programma banche: “Usura bancaria, attacco a famiglie e imprese”

Sala gremita a Montebelluna per la conferenza stampa del Popolo della Famiglia sulla questione dell’usura bancaria e sulla difesa di risparmiatori e debitori. Presenti Lorenzo Damiano, candidato capolista alla Camera del collegio Treviso-Belluno, Gloria Callarelli, candidata numero due, Alfredo Belluco vicepresidente nazionale di Confedercontribuenti, Gianfranco Muzio, imprenditore truffato, Piero De Iuco di Confedercontribuenti. I candidati del Popolo della Famiglia hanno firmato il programma banche proposto da Alfredo Belluco.

"Il Popolo della Famiglia ha accolto le nostre battaglie"

Ospite Alfredo Belluco che denuncia: “Due banche in Veneto andranno presto a bussare alla porta delle famiglie italiane per chiedere denaro. Una riscossione di centinaia di miliardi di euro di NPL, debiti che per l’80% sono contestabili perché gonfiati da anatocismo, truffa e usura bancaria. Una riscossione che peserà sulle famiglie: pensate a quante, non potendo saldare il debito, perderanno la propria casa. In Veneto solo il Popolo della Famiglia ha accolto le nostre battaglie (nel resto d'Italia anche il Popolo per la Costituzione): tutti gli altri no. I 5 Stelle, con le ultime dichiarazioni di Di Maio che chiede di potenziare la giustizia italiana per realizzare il rientro degli NPL, anziché fare gli interessi dei debitori, delle famiglie e delle imprese, faranno quelli delle banche. Abbiamo il dovere civile, morale, politico e storico di opporci e di difendere i risparmiatori e i debitori”.

"Spingiamo per la sovranità economica italiana"

Lorenzo Damiano, capolista di Treviso-Belluno: “Il 5 marzo quando entreremo in Parlamento metteremo tutto a verbale e ci adopereremo per fare in modo che i punti sottoscritti vengano messi in pratica. Come minimo 5 anni di reclusione per qualunque reato commesso in ambito bancario, così come 5 anni di reclusione per il responsabile del superamento oggettivo del tasso soglia massimo previsto dalla legge in tema di usura. Occorre tutelare la famiglia a partire dalla prima casa. Vogliamo essere uno Stato autonomo, sovrano e vogliamo che la politica si prenda a cuore i reali problemi delle persone. Ho chiesto al sottosegretario del ministero dell’economia, Pierpaolo Baretta, all’interno di un dibattito tv, quando i risparmiatori vedranno restituiti i propri soldi. La risposta è stata che dipende dalla Banca centrale europea. Se questo è l’andazzo, spingeremo ulteriormente per la sovranità economica italiana. Finalmente avremo un popolo libero e finalmente le imprese potranno godere della vera assistenza di una banca centrale gestita realmente dal popolo italiano. Tutti questi soldi rubati dall’usura sarebbero potuti essere stati investiti per la famiglia e la natalità, con milioni di nascite in questo tempo. Noi cercheremo di arrivare a questo obiettivo con il reddito di maternità che dà ad una mamma dignità e professione”.

"Necessitano pene severe"

Gloria Callarelli chiude: “Questo nostro impegno a tutela non solo dei risparmiatori traditi dalle banche, l’ormai ex cavallo di battaglia del M5S che in questi anni pian piano sul tema si è tirato indietro, ma anche dei debitori truffati, continuerà perché la situazione è gravissima e necessita di responsabili, provvedimenti e pene severe. E’ una battaglia di civiltà: noi ci mettiamo la faccia e il cuore per difendere le fasce deboli, le più penalizzate. Ripartiamo dalla tutela della famiglia, investiamo nella famiglia e nell’impresa, ritorniamo alla sovranità economica: solo così potremo far ripartire l’Italia”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati