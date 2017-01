Possagno, Laura Puppato: "Atto inaccettabile, ci dev'essere espulsione immediata"

POSSAGNO "Quanto successo a Possagno è inqualificabile, coinvolge tre Afgani richiedenti asilo e accolti in un sistema SPRAR dai comuni dell'Asolano, sono quindi beneficiari di un sistema di accoglienza che funziona e di una solidarietà che non hanno dimostrato di meritare. L'Italia sta facendo molto per accogliere chi scappa da guerra e povertà, ma atteggiamenti simili sono francamente intollerabili e devono essere seguiti dall'estradizione di queste persone nei loro paesi d'origine". Lo dice Laura Puppato, intervenendo sull'aggressione di tre Afgani ubriachi a Possagno.

"Ho immediatamente chiamato il prefetto e il Sindaco, portando la mia solidarietà e la mia collaborazione - ha detto ancora - l'atteggiamento responsabile di chi vuole un'accoglienza organizzata e diffusa, non può essere confuso con un buonismo che tollera atti di violenza, chiederò al Ministro Minniti di intervenire con la massima solerzia, questi comportamenti danneggiano le comunità di origine e quanti chiedono solo di poter vivere in un paese senza guerra e povertà".