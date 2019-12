Polemiche a Preganziol, Impegno Comune boccia sindaco e Giunta su sport e sicurezza

Nel corso del Consiglio comunale del 17 dicembre il gruppo di opposizione “Impegno Comune Preganziol” ha mosso aspre critiche nei confronti dell’operato del Sindaco Galeano e della sua Giunta. All’ordine del giorno in particolare i documenti economici e di previsione, discussi in un’unica tranche di interventi, tra i quali quelli del capogruppo di Impegno Comune Raffaele Freda e della collega Simonetta Trabucco. I due avevano presentato un emendamento al bilancio nel quale chiedevano l’aumento del capitolo per le spese destinate allo sport di 10 mila euro, bocciato dal centrosinistra al governo della città.

Freda attacca: «La situazione dello sport cittadino è pessima, ce lo dice il CONI e lo dicono le notizie recenti come quella della squadra di pallavolo femminile che per la prima volta non riesce ad iscriversi al campionato di serie C», ma secondo il capogruppo degli azzurri sul piano della sicurezza è addirittura peggio. «Le persone in città non si sentono sicure ed i controlli non ci sono, pochi giorni fa hanno vandalizzato addirittura le scale del Comune ed hanno provato ad introdursi nel plesso delle scuole medie», prosegue «le misure messe in atto dall’amministrazione sono inesistenti, chiediamo di essere relazionati sui risultati dell’unione del servizio di polizia locale tra Casier ed il nostro Comune, e vorremmo capire perché non si prendono in considerazioni soluzioni come quelle delle telecamere o di un servizio di sicurezza privata. L’escalation di furti in questo periodo è incredibile ed il Comune sta con le mani in mano da 5 anni, è nato persino un gruppo facebook sul tema “furti in diretta Preganziol”». Sull’argomento le fa eco la collega Trabucco: «Oltre al problema dei ladri c’è da registrare che la situazione al CERD è insostenibile, non ci si può recare alla discarica senza essere costantemente molestati da dei soggetti che prendono i pezzi di metallo o chissà che altro e poi per giunta, una volta recuperato quello che gli serve, lasciano il resto dei pezzi lungo la strada, sulla questione chiederemo l’interessamento anche del nuovo presidio di “Libera”».

Ma le critiche non si sono limitate unicamente a queste uniche due materie. Sempre Freda: «L’operato dell’amministrazione non è apprezzabile nemmeno per quanto riguarda la cura del verde e dei fossati, la decisione sui vincoli che non hanno rimosso circa l’area dell’ex mille lire che impediranno di trovare una soluzione ancora per tanti anni e poi non si registra alcuna politica che riguardi i giovani, le persone tra i 18 ed i 29 anni nel nostro Comune sono più di duemila ma nel documento di previsione non troviamo nessuna iniziativa dedicata ai giovani».