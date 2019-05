Preganziol, il sogno è portare in città il Giro d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Preganziol è una città che vuole ed ha il diritto di essere valorizzata come merita. Il candidato sindaco Christian Badin di Preganziol Viva, vuole, assieme a tutti i suoi concittadini, ridare bellezza e dignità ad un paese che, non deve essere assolutamente dormitorio o nominato per i sinistri mortali lungo il Terraglio o la presenza delle prostitute ai bordi dei marciapiedi e delle nostre vite. È con questo spirito che il candidato sindaco Christian Badin propone che Preganziol sia città tappa del Giro d’Italia. Ciò porterebbe le persone lungo le strade per la condivisione di un evento aggregativo bello e sano. Inoltre darebbe un forte impulso alle nostre attività ricettive, economiche e commerciali. Sarebbe un'ottima promozione per il nostro territorio anche dal punto di vista turistico; darebbe visibilità ad una città pulita, bella, accogliente, in ottima posizione geografica tra due province venete; darebbe un fortissimo impulso produttivo ad una città che deve farsi conoscere e valorizzare per la sua bellezza ed ospitalità. Preganziol per un giorno al centro del mondo. Preganziol deve sempre più candidarsi ad ospitare manifestazioni nazionali, eventi culturali e sportivi. Vogliamo vestire di rosa Preganziol! Preganziol maglia rosa!

Christian Badin Lista Preganziol Viva Candidato Sindaco Preganziol

