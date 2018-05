Nuovo arrivo di profughi a Conegliano: scatta la protesta di residenti e commercianti

CONEGLIANO E' iniziata sabato mattina la pacifica protesta di alcuni residenti e commercianti di Conegliano che sono ad oggi ancora contrari all'arrivo in città di una nuova ondata di migranti. Davanti alla struttura di viale Italia scelta per il loro soggiorno è stato quindi installato un gazebo della Lega Nord di Conegliano e il tutto è avvenuto in sicurezza e senza alcun tipo di scontri. "Si tratta di una zona già degradata che dice no a questo possibile arrivo. E' ora di dire basta" ha infine commentato il l'ex assessore comunale e militante della Lega Christian Boscariol, tra i fauotori della protesta. Nel frattempo però il Comune ha fatto sapere che la Prefettura, dopo quanto inizialmente dichiarato, avrebbe successivamente valutato la struttura come non idonea all'accoglienza.