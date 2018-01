Quote latte, Laura Puppato attacca: "Un altro regalo di Zaia"

MONTEBELLUNA "Le quote latte sono il lascito di Luca Zaia e della sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura, il Presidente del Veneto sta veramente battendo ogni record, ovunque sia stato ha lasciato casse vuote e problemi irrisolti". Lo dice Laura Puppato, commentando la sentenza sulle quote latte.

"Zaia ha dissanguato la provincia di Treviso quando era Presidente, per costruire una sede faraonica da 85 milioni di euro oggi per la gran parte inutilizzata, non ha risolto il problema delle quote latte, anzi come si vede in queste ore, la Repubblica Italiana è condannata alle spese per il mancato recupero di 1,3 miliardi di euro di quote latte, un pesante onere che quando era Ministro delle politiche agricole non ha provveduto a sanare. Ora, proseguendo nel buon governo da Presidente della Regione ci lascerà in eredità un'idrovora di fondi pubblici qual è la Pedemontana - ha commentato Puppato - calcolata dai 7 ai 12 miliardi di euro...possiamo ben dire che sono pochi i politici di rango che ci sono costati così tanto nella storia del nostro paese".

"Questa sentenza è un monito per le prossime elezioni, con i proclami e le scelte populiste si va davvero poco lontano e chi pensa di strizzare l'occhio ai pochi che non amano rispettare le regole, finirà per farlo pagare caro a tutti. Affidarsi a Berlusconi o alla Lega significa tornare alle 143 infrazioni comunitarie, oggi ridotte a 67 grazie al nostro lavoro, con pesanti debiti per il futuro a carico dei nostri figli. Meglio fare le dovute considerazioni sui costi e la sregolatezza dei loro passati s-governi" ha concluso.