Fratelli d'Italia torna in piazza a Valdobbiadene per una nuova raccolta firme

Nuova raccolta firme nel fine settimana per Fratelli d’Italia. Dopo l'interesse, in termini di adesioni, del primo gazebo di raccolta firme contro lo Ius soli, il Circolo di Valdobbiadene di Fratelli d’Italia sarà presente con un altro gazebo sabato 26 ottobre dalle 9 alle 13 in Piazza Marconi. Al gazebo saranno presenti il presidente del circolo di Valdobbiadene Jessica Ruggeri e alcuni componenti del circolo stesso tra cui Tommaso Razzolini e Martina Bertelle. Si ricorda, inoltre, che per firmare la raccolta firme è necessario portare con sé un documento d’identità.