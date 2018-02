Raid di Macerata, Calesso: "Risposta ferma delle istituzioni a ogni forma di razzismo"

Il raid razzista di Macerata non può essere derubricato ad “azione di un folle” perché il suo autore ha una connotazione culturale e politica molto chiara, ma non solo per questo motivo riteniamo che si sia superata la soglia della sopportazione di atteggiamenti xenofobi e discriminatori Le affermazioni politiche (da quelle di Salvini a quelle di Forza Nuova) che hanno preceduto e seguito il tentativo di compiere una vera e propria strage dimostrano chiaramente come ci sia chi specula elettoralmente sulla presenza di persone straniere nel nostro Paese, senza minimamente curarsi del fatto che, ieri a Macerata (ma nel recente passato anche altrove) e domani chissà in quale altro luogo d’Italia, c’è chi prende sul serio le farneticazioni razziste e decide di “mettere in pratica” i propositi di pulizia etnica.

E insieme a chi prende in mano la pistola c’è chi, in rete o al bar, gli esprime una qualche forma di solidarietà o di giustificazione. Noi siamo tra coloro che hanno denunciato i pericoli legati alle posizioni espresse dall’estrema destra e dalla Lega in materia di immigrazione, posizioni che non sono certo mancate a Treviso negli anni delle amministrazioni leghiste. Siamo tra quelli che non hanno nascosto la loro indignazione e la loro preoccupazione per l’affiorare prima e l’affermarsi poi nel “discorso pubblico” di posizioni xenofobe e razziste che in passato rimanevano confinate fuori dal dibattito politico.

Oggi, invece, questo tipo di posizioni sono diventate la vera e propria punta di diamante della propaganda elettorale di alcune forze politiche di destra e il raid di Macerata è la prova di quanto questo tipo di “narrazione” politica possa essere pericolosa. Questa situazione ci impone di passare dal momento dell’indignazione e della denuncia a quello di richieste precise alle istituzioni, per le responsabilità che governo, enti locali e magistratura hanno rispetto a questa vera e propria deriva neofascista. Il dettato costituzionale vieta la ricostituzione del partito fascista e noi riteniamo, quindi, che la magistratura abbia già a disposizione lo strumento necessario per verificare la costituzionalità dell’esistenza di alcune organizzazioni politiche che ostentano il loro carattere neofascista.

La legge Mancino punisce l’istigazione all’odio razziale e la sua rigorosa applicazione è utile per togliere spazio politico ed elettorale a chi proprio della xenofobia e della discriminazione fa gli assi portanti della propria proposta elettorale e politica. Anche le amministrazioni comunali possono fare la propria parte negando spazi pubblici di qualsiasi tipo alle organizzazioni neofasciste ed a qualunque gruppo o forza politica la cui propaganda non rispetta i dettami costituzionali e viola apertamente la legge Mancino. Da parte nostra ci impegniamo perché l’amministrazione cittadina di Treviso compia tutti gli atti necessari per evitare la presenza di eventi di propaganda politica razzista sul territorio comunale.

Continueremo il nostro impegno culturale e politico per offrire ai trevigiani una visione dei fenomeni sociali della nostra epoca, a cominciare da quello delle migrazioni, nettamente alternativa a quella della destra fascio-leghista. Ma riteniamo che la gravità dei fatti a cui ci troviamo di fronte imponga da parte anche delle istituzioni una risposta rigorosa e senza “sconti”, una risposta che finora troppo spesso non c’è stata.

Gigi Calesso, Marta Cassano, Said Chaibi, Alberto Cocco, Paride Danieli, Marco Pedretti, Fausto Pozzobon, Gaia Righetto, Alessandra Scroccaro, Monica Tiengo, Sergio Zulian