Referendum Veneto, on. Menorello: "Schiaffo al Pd, vittoria dei veneti! Ora riforme vere!"

“Rallegriamoci per la grande affluenza al Referendum veneto! – dichiara in una nota l’on. Domenico Menorello, coordinatore veneto di Energie per l’Italia, della componente dei Civici e Innovatori – che ci consegna un giudizio chiarissimo che segnerà in modo indelebile il presente ed il futuro della regione”. “Le schede venete – continua il deputato padovano – riempendo le urne ben oltre l’affluenza delle regionali impediscono a chiunque rivendicazioni partigiane, anche se si può certamente dire che già alle 19 avevano smentito l’imbarazzato silenzio di Renzi sull’argomento, mollando uno schiaffo ai vertici del PD che organizzavano l'astensione e che si dimostrano, salvo meritevoli eccezioni, ancora una volta lontanissimi dal territorio".

"Soprattutto, i veneti dimostrano che il popolo in quanto tale pretende da tutte le forze politiche riforme vere, non avendo paura della responsabilità - continua il politico padovano - Ora il Governo dovrà attuare subito il negoziato ai sensi dell’art. 116 della Costituzione e in questo senso domani stesso presenterò una interrogazione urgente per chiedere tempi immediati”. “Ma ciò non basta – conclude Menorello – Non possiamo più sottrarci dal volere riforme profonde, benché scomode, ad esempio lavorando in modo bipartisan per una unica grande macroregione del Nord Est, che ponga fine alle ingiustizie contro il Veneto e dia a tutto il triveneto uno straordinario strumento istituzionale per attirare più investimenti, più sviluppo e più crescita. Il Governatore Zaia ha ora il dovere di osare davvero, senza bandiere diverse da quella di San Marco, chiedendo il sostegno di tutti! Noi ci siamo stati e ci saremo!”.