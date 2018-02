Rendiconto amministrativo: il sindaco Manildo incontra i cittadini al mercato

TREVISO Rendiconto amministrativo 2013 - 2018, il sindaco di Treviso Giovanni Manildo ha incontrato martedì mattina al mercato i cittadini per invitarli alla prima serata di presentazione prevista per mercoledì 28 febbraio alle ore 20.30 all'Auditorium Stefanini.

"Iniziamo un'attività di trasparenza e divulgazione importante - è il commento del sindaco di Treviso Giovanni Manildo - ci confronteremo sulle attività svolte, sulle opere realizzate. Parleremo di fatti, non di promesse. Ogni gruppo di quartieri avrà un incontro dedicato perché ogni zona della città ha delle proprie specificità ed esigenze. Abbiamo sempre pensato però a Treviso come a un’unica città dove ogni intervento ha valore sia per il quartiere dove è stato realizzato sia per la città nel suo complesso".

Ai partecipanti verrà distribuito un dépliant contente le informazioni sull’attività svolta: i materiali nei giorni successivi si potranno trovare nei centri civici, nelle biblioteche, in tutte le sedi comunali e nelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre attraverso un qr-code che verrà riportato sul retro sarà possibile, avvicinando il proprio cellulare, accedere a una pagina del sito internet dove verrà caricata la lista dettagliata degli interventi realizzati in ogni quartiere. L’incontro dedicato al centro storico sarà anche l’occasione per approfondire i progetti, già approvati dal consiglio comunale, che disegneranno la Treviso di domani. Come la nuova offerta della sosta: 380 nuovi posti gratuiti in più arriveranno già nel 2019 ed entro il 2020 è prevista la realizzazione di due parcheggi in struttura, Cantarane e Pattinodromo. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 7 marzo alle ore 20.30 alla scuola Anna Frank in via Alessandro e Luigino Tandura, 3 per incontrare i residenti di Sant'Angelo, Canizzano e Santa Maria del Sile.