Amministrative, Roberto Fava in campo con Forza Italia: "Treviso motore di tutta la provincia"

TREVISO Roberto Fava scende in campo nelle fila di Forza Italia per sostenere il candidato sindaco Mario Conte: ad annunciare ufficialmente l'impegno in vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno è lo stesso Fava. "Ho scelto di mettermi a disposizione di Treviso perché vivo la politica come un impegno sociale: verso i cittadini, le famiglie, le imprese, il territorio. La nostra città ha bisogno di un deciso cambio di passo, Treviso è isolata politicamente dal resto del territorio che la circonda: dobbiamo invece essere il motore di tutti i comuni, una città che si riprende a pieno titolo il ruolo di capoluogo e il binomio Mario Conte e Andrea De Checchi sarà una garanzia - spiega Fava, che attualmente siede in consiglio provinciale.

Già capogruppo di Forza Italia nella precedente amministrazione Muraro, vicepresidente del Consiglio Provinciale e presidente della Commissione Ambiente, ora Consigliere Provinciale con delega a cultura e turismo, dal suo ruolo di “osservatore privilegiato” in Provincia Fava boccia l'amministrazione Manildo: "Treviso città è ormai chiusa dentro i suoi confini, perché questa amministrazione non ha svolto un ruolo di traino del territorio. Dobbiamo uscire da questo isolamento, cambiare questa mentalità che rischia di farci solo del male: dobbiamo essere il cuore e il cervello di tutta la provincia, coinvolgere in progetti e obbiettivi comuni tutto il territorio trevigiano.In nome di questo “isolazionismo”, sono stati fatti errori politici e strategici gravi: - conclude Fava - è tempo di rimettere Treviso al posto che merita".