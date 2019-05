Salvini sorridente davanti alla diga di Vaia sul manifesto elettorale: Sernagiotto sbotta

“Disgustoso. Il limite tra provocazione e cattivo gusto è stato superato. Chiedo a Salvini e a Zaia di prendere le distanze dal volantino della campagna elettorale che in queste ore gira a Belluno e in Veneto”. A dirlo è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Remo Sernagiotto dopo aver visto l’immagine e lo slogan scelti da una candidata della Lega per la propria campagna elettorale. “Si vedono la candidata e Salvini sorridenti e in posa elettorale, sullo sfondo la distruzione di Vaia (BL) e lo slogan 'Scateniamo la tempesta in Europa'. Inizialmente ho pensato a uno dei tanti fotomontaggi demenziali che si vedono on line, poi ho capito che era ed è l’amara realtà. Alberi abbattuti e sorrisi, non c’è più rispetto”.

“Non voglio fare la morale a nessuno, vorrei piuttosto occuparmi di contenuti e programmi. Poche settimane fa in Europa, per esempio, ho chiesto a che punto è la procedura per l’attivazione del Fondo Europeo di solidarietà e se il Governo italiano ha fatto tutti i passaggi del caso. Parliamo di questo, confrontiamoci con rispetto: Vaia è una ferita ancora aperta e non merita di essere banalizzata a fini propagandistici”, prosegue Sernagiotto. “Le popolazioni colpite da Vaia meritano rispetto e serietà. Per questo mi auguro che Salvini – che spero non abbia visto il manifesto – e lo stesso Zaia – come presidente del Veneto e commissario straordinario – prendano le distanze e facciano una bella lavata di capo ai responsabili altrimenti fra un po’ vedremo candidati anche davanti alla diga del Vajont, belli, sorridenti e senza pensieri. Né memoria”, la conclusione di Sernagiotto.

Sul punto è intervenuto anche Gigi Calesso da Treviso: "E' perfino incommentabile la scelta della candidata leghista al Parlamento Europeo Ilaria Rento che usa come sfondo del suo manifesto elettorale e come immagine di copertina del suo profilo Facebook la foto dell'invaso della diga del Comelico pieno di tronchi spezzati dall’uragano dello scorso inverno! Conseguente lo slogan: 'Scateniamo la tempesta a Bruxelles!'. E' quindi inconcepibile che si possa utilizzare per una campagna elettorale la foto di quella che è stata una vera e propria tragedia per il territorio e che si giochi sulle parole di quella tragedia per costruire uno slogan. Spero che gli elettori bellunesi e veneti ne tengano conto quando voteranno il 26 maggio!".