Folla per Salvini a Treviso: "Da qui il primo storico mattone sulla casa dell'autonomia"

"Da qui il primo storico mattone sulla casa dell'autonomia. Sarà una rivoluzione per tutto il nostro Paese": con queste parole Matteo Salvini, leader del Carroccio e Ministro dell'Interno, ha aperto il suo intervento alla festa della Lega che in queste ore si sta tenendo in Prato Fiera a Treviso. Ampissima la partecipazione del pubblico alla serata di domenica, con una folla in attesa trepidante del Ministro già dal primo pomeriggio. Presenti sul palco anche il sindaco di Treviso Mario Conte, il Governatore del Veneto Luca Zaia, l'assessore regionale al Turismo Federico Caner, il Presidente della Provincia Stefano Marcon e il Ministro alla Famiglia e alla Disabilità Lorenzo Fontana. Da segnalare che nel pomeriggio, in centro città, il centro sociale Django ha manifestato proprio contro l'arrivo dei due ministri nella Marca, additado a loro una "politica razzista e xenofoba".

